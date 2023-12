Casamento de modelo divide opiniões após mãe escolher 'vestido de noiva'

Casamento de modelo divide opiniões nas redes sociais; após a confusão, Isadora Amorim explicou o que aconteceu na cerimônia

O casamento da modelo Isadora Amorim que aconteceu na última semana virou assunto nas redes sociais nos últimos dias. É que seguidores e fãs acusaram a mãe da noiva de usar um vestido inadequado para a ocasião. Eles afirmaram que ela tentou "ofuscar" a própria filha.

Nas redes sociais, muitas mensagens criticaram a escolha. "Escolha da noiva e direito dela, mas achei o vestido da mãe da noiva com muita cara de vestido de casamento. E até mais bonito que o vestido da própria noiva", comentou um. "Não é a paleta, é o modelo do vestido!!! Eu fico possessa com quem é sem noção em casamento", criticou outro. "Nesse caso específico acho que a cor é o de menos, literalmente toda a estrutura do vestido remete a vestido de noiva", comentou outro.

Após a repercussão da história, a modelo esclareceu em suas redes sociais que foi ela quem escolheu o vestido da mãe. Ela ainda lembrou que a escolha das cores foi combinada previamente. "Sintam a paz daí dessa paleta de cores em sintonia", declarou a modelo.

Isadora Amorim se casou com o norte-americano Aaron Luther. Após a cerimônia, ela se declarou ao amado. "Eu casaria com você mais mil vezes! A vida ao seu lado é tão leve, tão linda e tão completa.

Não consigo para de olhar para essas fotos! Melhor dia da minha vida", escreveu ela.

Veja fotos abaixo:

