Carla Perez exibe foto inédita com as namoradas dos filhos

A dançarina Carla Perez e Xanddy posam abraçados com os filhos e as noras em data especial na mansão da família nos Estados Unidos

A dançarina Carla Perez e seu marido, o cantor Xanddy, reuniram a família neste final de semana para a celebração dos aniversários dos filhos, Camilly Victoria e Victor Alexandre. Assim, eles posaram junto com as namoradas dos herdeiros em um foto inédita.

Camilly namora com Daze há pouco mais de um ano. Recentemente, elas comemoraram o primeiro ano de relacionamento e Daze fez homenagem para a eleita ao relembrar fotos delas juntas. Por sua vez, Victor namora com Jarline Batista e os dois vivem um relacionamento discreto.

Camilly e Victor fazem aniversário em datas próximas. Ele completou 20 anos no dia 20 de dezembro, enquanto ela fez 22 anos no dia 23 de dezembro. Na mansão da família nos Estados Unidos, eles fizeram um churrasco para a comemoração das novas idades dos dois.

No feed do Instagram, Carla Perez mostrou um vídeo da festa de aniversário da filha. "Carta aberta para minha amada filha, @camillyvictoria. Filha, hoje é o seu dia, dia esse que marcou a minha vida, mas para mim, todos os dias da minha vida são seus. Vc me surpreende a cada dia com seu jeito doce de ser, seus múltiplos talentos… Tenho muito ORGULHO. Obrigada por fazer minha vida ter um sentido mais lindo, flor mais linda do meu jardim. Sou sua maior fã. A minha oração todos os dias, antes até mesmo de você nascer, sempre foi, é, e será para que Jesus Cristo cumpra com todas as promessas dEle em sua vida!", afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Carla Perez (@carlaperez)

Treino em família

Essa não é a primeira vez que a família aparece se divertindo junto na internet. Recentemente, Carla Perez mostrou a família treinando junto em uma academia nos Estados Unidos. Na postagem, a dançarina, o marido e o herdeiro fazem poses mostrando os braços grandões. "Victor Alexandre colocando a gente pra suar. Meus meninos “piquinininhos”. Resultado nas últimas duas imagens…", brincou ela.

Vale lembrar que Camilly Victoria, que está com 21 anos, assumiu publicamente seu namoro com a americana Daze ao exibir momentos divertidos com a amada e também as unhas com as letras das iniciais de cada uma.