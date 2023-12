Filha de Carla Perez e Xanddy ganha homenagem da namorada

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria faz aniversário e ganha homenagem especial de sua namorada, Daze

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria está em festa neste sábado, 23, ao comemorar o seu aniversário de 22 anos de vida. Por causa da data especial ela recebeu uma homenagem especial de sua namorada, Daze.

Nas redes sociais, Daze compartilhou fotos especiais com a amada em vários momentos da vida delas. As duas apareceram trocando sorrisos e carinhos em diferentes ocasiões.

Recentemente, Camilly negou os rumores de fim do seu namoro com Daze. Ela afirmou que faz par romântico em seus clipes com profissionais das artes e que seu namoro segue firme e forte. “Quero deixar bem claro que todos os pares românticos no meu clipe são amigos/atores/dançarinos maravilhosos que estavam fazendo seu trabalho, e nada mais que isso. Por favor, não comecem boatos sobre meu relacionamento, porque nada mudou”, escreveu.

Vale lembrar que Camilly Victoria é a filha mais velha de Carla Perez e Xanddy e está com 21 anos. Ela é irmã do estudante Victor Alexandre, de 20 anos.

Além disso, Camilly recebeu uma homenagem de seu pai, o cantor Xanddy, que relembrou um vídeo com a filha na casa da família e falou sobre o aniversário dela. "Amor da minha vida e que mudou a minha vida, feliz aniversário. Te amo infinito, filha. Graças a Deus, aqui estamos nós comemorando mais um aninho seu, meu bebê. Que o Senhor Jesus te abençoe infinitamente e lhe permita viver o melhor sempre. Te amo, te amo, te amo, te amo até as estrelas", disse ele.

View this post on Instagram A post shared by 𝗫𝗮𝗻𝗱𝗱𝘆 𝗛𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 (@xanddy)

Carla Perez se declara para Camilly Victória após boatos de briga familiar

A dançarina Carla Perez decidiu rebater todo e qualquer rumor sobre uma briga familiar! A famosa se declarou para sua filha, Camilly Victória, que está de volta ao Brasil, depois das polêmicas envolvendo seu possível namoro com uma mulher e seu pai, o cantor Xanddy.

A jovem, que mora nos Estados Unidos da América junto dos pais, posou em frente à mansão da família em Salvador, na Bahia, onde a família possui uma casa em um condomínio de luxo em Alphaville, e outra de veraneio, em Guarajuba.