Boninho manda flores com item inusitado para a esposa, Ana Furtado

Ana Furtado completa 50 anos de vida e ganha um presente inusitado do seu marido, Boninho: ‘Que coisa mais fofa’

A apresentadora Ana Furtado está em festa neste final de semana! Ela completou 50 anos de idade e ganhou várias flores de seus amigos e também do marido, o diretor de TV Boninho. Porém, um detalhe no presente do maridão chamou a atenção.

Boninho mandou um buquê de flores com um mini abacaxi no meio das flores. Ana ficou surpresa ao encontrar a fruta. “Que coisa mais fofa. Que fofura”, disse ela ao se deparar com o mini abacaxi.

Além disso, Ana leu o cartão que recebeu de Boninho. “Bia, amor da minha vida, que você complete esse ciclo cheia de luz, com saúde e muita paz. Você é a razão das nossas vidas, nosso porto seguro”, escreveu ele.

Além disso, Boninho também se declarou para Ana Furtado com um post no Instagram. Ele fez um vídeo com vários momentos do casal e falou sobre o amor deles. "Hoje é o dia do amor da minha vida! Ana querida, feliz aniversário. Você é tudo pra mim, meu porto seguro, minha alegria, meu sol, minha lua. Você é meu sorriso, minha festa, minha luz. Te amo muito! Feliz 50tão!!! Linda, maravilhosa, poderosa!!!", escreveu.

Ana Furtado fala da reação de Boninho

A apresentadora Ana Furtado saiu em defesa de seu marido, o diretor de TV Boninho, após ele ser alvo de críticas nas redes sociais. Tudo começou quando ela gravou um vídeo para comemorar quando tomou o seu último comprimido na luta contra o câncer e comemorou o final do tratamento. Nas imagens, ela apareceu ao lado do marido enquanto comemorava, mas ele ficou silencioso e apenas deu beijos na amada. Com isso, os fãs questionaram o jeito mais ‘frio’ da reação dele e a esposa decidiu defendê-lo e contar como ele reage longe das câmeras.

Neste domingo, 1º, Boninho fez um vídeo com Ana Furtado para comemorar o fim do tratamento dela contra o câncer após cinco anos sem o tumor. Nas imagens, os dois trocaram beijos e abraços, e ele apareceu emocionado. Então, nos comentários, Furtado defendeu o amado e contou como ele expressa suas emoções.