Boninho e Ana Furtado vão de Ferrari ao aniversário de Angélica

Boninho exibe sua Ferrari de mais de R$ 3 milhões ao ser fotografado com a esposa, Ana Furtado

O diretor de TV Boninho (61) é apaixonado por carros luxuosos e exibiu um dos seus veículos na noite de sexta-feira, 2. Ele foi fotografado dirigindo a sua Ferrari vermelha ao lado da esposa, a apresentadora Ana Furtado (49).

Os dois foram fotografos com o carro de luxo na saída do aniversário da apresentadora Angélica, que reuniu seus amigos e familiares em sua mansão para uma festa.

A Ferrari de Boninho é avaliada em R$ 3,6 milhões.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Boninho nega ida de Fernando Zor para o BBB 23

O diretor de TV Boninho se pronunciou sobre os rumores de que o cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, poderia ir para o BBB 23. Em um post no Instagram, ele contou que Fernando não foi cotado para o reality show. "Eu tinha prometido não desmentir mais nada, mas como adoro a dupla e o início do ano está aí, não quero atrapalhar a contratação de shows vc. Então é fake…falei!!! Mas quem sabe eles não cantam em uma festa pra gente!", disse ele.

Nos comentários, a equipe da dupla Fernando e Sorocaba escreveu: "Vamos adorar cantar em uma festa pra vocês!".