Boninho se pronuncia sobre rumores de Fernando Zor no BBB 23

Boninho desmente rumores de que o cantor Fernando Zor poderia ser convidado para o camarote do BBB 23

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 16h22

O diretor de TV Boninho decidiu se pronunciar nas redes sociais para desmentir os rumores que surgiram envolvendo o cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba. O artista foi alvo de boatos de que poderia ser convidado para integrar o elenco do grupo Camarote do BBB 23, da Globo, mas o diretor negou tudo.

Em um post no Instagra, Boninho contou que Fernando não foi cotado para o reality show. "Eu tinha prometido não desmentir mais nada, mas como adoro a dupla e o início do ano está aí, não quero atrapalhar a contratação de shows vc. Então é fake…falei!!! Mas quem sabe eles não cantam em uma festa pra gente!", disse ele.

Nos comentários, a equipe da dupla Fernando e Sorocaba escreveu: "Vamos adorar cantar em uma festa pra vocês!".