Billie Eilish celebra seu aniversário de 21 anos com a presença de Justin e Hailey Bieber

A cantora Billie Eilish celebrou seu aniversário de 21 anos com uma festa que contou com a presença de Justin e Hailey Bieber

Nesta última quarta-feira, 21, Billie Eilish surpreendeu seus seguidores ao surgir ao lado de Justin (28) e Hailey Bieber (26).

A foto publicada no Instagram da cantora foi tirada na festa de aniversário de Billie, que completou 21 anos. O clique em preto e branco foi feito em uma cabine de fotos e além de Billie e do casal Bieber, o namorado da cantora Jesse Rutherford (31) também aparecia ao canto.

Nos comentários da publicação, o cantor famoso pelo hit "Baby" e marido de Hailey, escreveu: "Te amo". E a esposa de Justin reagiu à foto com emojis de coração.

Além da foto com Justin e Hailey, Billie também mostrou seu look para a festa. Exibindo as curvas de seu corpo escultural, a diva pop apareceu vestida de Mamãe Noel, já que seu aniversário é bem próximo ao Natal.

E, nesta última quinta-feira, 22, Billie compartilhou diversas fotos se divertindo na pista de dança do evento com amigos e famosos. Entre eles estava a cantora Doja Cat, esbanjando alegria.

Namorando!

No mês passado, Billie Eilish veio a público comentar sobre seu relacionamento com Jesse Rutherford, que é vocalista da banda “The Neighbourhood .

“Consegui levar minha vida a um ponto em que eu não só era conhecida por uma pessoa que eu achava o filho da p*ta mais gostoso do mundo, como também peguei ele”, disse a artista sobre o namorado 11 anos mais velho que ela.