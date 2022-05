Biah Rodrigues e Sorocaba comemoram o aniversário do filho, Theo, com festa temática

Completando 2 anos, o filho de Biah Rodrigues e Sorocaba ganhou uma festa com o tema de circo

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 18h17

Nesta terça-feira, 17, é dia de festa na casa de Biah Rodrigues (25) e Sorocaba (41).

O primogênito do casal,Theo, está completando dois aninhos de vida e para celebrar, os papais prepararam uma festa incrível.

Com o tema de circo, eles reuniram amigos e familiares na casa da família no interior de São Paulo.

"O tema escolhido foi o circo. Seguimos o contexto do espaço em que acontecerá a festa, abusamos das cores e demos a ideia das pessoas entrarem no mundo do circo. Mas, diferente do clichê, vamos apresentar um circo mais vintage", revelou planejadora de festas, Andrea Guimaraes.

Acostumados a preparar festinhas de mesversário para os herdeiros, Biah e Sorocaba não escondem a felicidade em realizar esse momento especial para os pequenos.

"Cada festa é um momento único, dia de celebrar a vida. Ainda mais a vida de alguém que nós demos a vida. É muito emocionante. O tempo voa e o amor só cresce", disse a influenciadora.

CONFIRA AS FOTOS DO ANIVERSÁRIO DE 2 ANOS DE THEO