Bárbara Evans exibe fotos da festa luxuosa para celebrar o aniversário da filha, Ayla

Bárbara Evans comemora o primeiro aniversário da filha, Ayla, com festa luxuosa e encanta com as fotos: 'Minha vida'

A modelo Bárbara Evans está em festa nesta segunda-feira, 3, com a celebração do primeiro aniversário de sua filha, Ayla, frutodo casamento com Gustavo Theodoro. A estrela fez a festa de aniversário da filha no último final de semana e caprichou na decoração luxuosa.

A comemoração teve o tema de bailarina e contou com uma mesa dos doces impecável. A estrela exibiu um vídeo nas redes sociais com os detalhes do bolo decorado e da mesa dos doces, que contou com itens personalizados com o tema e muitas flores.

Nesta segunda-feira, Evans se declarou para a filha e abriu álbuns de fotos com imagens de como foi a festa. "Hoje o dia é todinho seu minha vida. Tempo, passa mais devagar!! E imaginar que há um ano atrás, eu estava realizando o meu sonho de ser mãe. Obrigada por tudo minha filha amada, você trouxe felicidade, amor, alegria para a nossa família. Você é tudo que eu sempre sonhei. Quer dizer, vc é mais do que eu imaginava!! Mamãe te ama demais!!!", declarou.

Bárbara Evans relembra momentos do seu casamento

Há pouco tempo, Bárbara Evans relembrou um vídeo do seu casamento com Gustavo Theodoro. Nas imagens, ela exibiu momentos marcantes do seu grande dia, que aconteceu em dezembro de 2022. É possível ver os dois se arrumando para o evento, detalhes da cerimônia, como o momento que Gustavo entra com a filha do casal no colo, Ayla (9 meses), e também a festa. "Que dia. Obrigada a todos os envolvidos, amo vocês", escreveu Bárbara na legenda da publicação.