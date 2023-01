Bárbara Evans encanta ao postar vídeo com detalhes de seu casamento: "Que dia"

A modelo Bárbara Evans postou nas redes sociais um vídeo mostrando os detalhes do dia do seu casamento no religioso

Bárbara Evans (31) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao publicar em seu perfil oficial no Instagram, um vídeo com os detalhes de seu casamento no religioso com Gustavo Theodoro.

A cerimônia luxuosa e ao ar livre aconteceu no dia nove de dezembro do ano passado, em Itatiba, interior de São Paulo, e contou com a presença dos amigos e familiares do casal. Eles, que se casaram no civil em maio de 2020, precisaram adiar o casamento algumas vezes devido à pandemia da covid-19.

No vídeo publicado pela modelo, é possível ver os dois se arrumando para o evento, detalhes da cerimônia, como o momento que Gustavo entra com a filha do casal no colo, Ayla (9 meses), e também a festa. "Que dia. Obrigada a todos os envolvidos, amo vocês", escreveu Bárbara na legenda da publicação.

Os internautas amaram os registros do casamento e elogiaram o casal. "Estavam lindos de viver. Que Deus abençoe sempre essa união", disse uma seguidora. "Coisa mais linda", escreveu outra. "O vestido foi perfeito, Bárbara", afirmou uma fã. "Que lindos. Deus abençoe sua família", desejou mais uma.

Confira o vídeo do casamento de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Cirurgia de emergência

Bárbara Evans ficou um tempo ausente das redes sociais após se casar com Gustavo Theodoro, contudo, o motivo não foi a lua de mel do casal. Pouco depois do casamento, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência por estar sentindo fortes dores desde a gestação.

Segundo a modelo, ela decidiu fazer um procedimento na hemorroida por estar sentindo grande incômodo na região desde quando estava grávida. Inclusive, no dia que subiria ao altar teve uma forte crise.

"As pessoas achando que a gente estava em lua de mel, não, gente. Só vamos para lua de mel no final de janeiro. Desde a gravidez eu tive muita hemorroida e doía demais. No dia do casamento, tive uma grande crise. Eu chorava muito, não estava aguentando. A hemorroida atacou com tudo e eu liguei pro meu médico dois dias depois do casamento e fui operar", explicou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!