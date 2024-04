Bar 'secreto' do aniversário de Junior tem lista com 18 regras; saiba quais

Festa de aniversário de Junior se tornou assunto na madrugada desta quinta, 11; celebração contou com presença de Sandy, Lucas Lima e mais famosos

Junior Lima aproveitou a noite desta quarta-feira, 10, para celebrar seu aniversário de 40 anos e também o lançamento do single Seus Planos. Ele reuniu amigos e familiares em um bar "secreto" em São Paulo, e, para entrar no local, os convidados precisavam seguir uma lista com 18 regras.

O cantor escolheu o Bar Exit, localizado no Jardins, bairro nobre da capital paulista. O local funciona de quarta-feira à sábado, e as reservas devem ser feitas pelo site ou contatando o estabelecimento. Além disso, há uma taxa para que a reserva seja efetivada, e às quartas, dia escolhido por Junior , e quintas-feiras o bar conta com banda e DJ.

A lista de regras do local é dividida em duas categorias, sendo as regras da casa e de etiqueta. A primeira contempla itens como "reservas e acesso sujeitos à disponibilidade/lotação", "beba com responsabilidade" e "é proibido fumar".

Já as regras de etiqueta são um pouco mais específicas, e pedem que os consumidores do bar cumpram atitudes como "use menos o celular" e "respeite nossos vizinhos, fale baixo quando estiver em qualquer área externa próxima ao Exit". Confira abaixo a lista completa das regras.

VEJA A LISTA DE 18 REGRAS DO BAR EM QUE JUNIOR CELEBROU SEU ANIVERSÁRIO:

Seja sempre bem-vindo; Reservas e acesso sujeitos à disponibilidade/lotação; As senhas de acesso à casa são trocadas frequentemente; Cuide de sua ficha, ela é o controle de consumo e garantia de sua saída do bar; Beba com responsabilidade; É proibido fumar; É proibida a entrada de menores de 18 anos; É proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores; Use taxi ou Uber, não temos estacionamento; A taxa de serviço é de 13% sobre o valor total da conta; Não aceitamos cheques; Aqui respeitamos a diversidade, faça o mesmo; Mantenha sua mente aberta para novas experiências; Todos os bêbados inconvenientes serão convidados a se retirar; Use menos o celular; se fotografar, não use flash; Tenha paciência. Cocktails de qualidade tomam tempo e dedicação; Respeite nossos vizinhos, fale baixo quando estiver em qualquer área externa próxima ao Exit; Se beber, não dirija.

