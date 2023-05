Ao lado dos familiares e amigos, Isabella Cecchi comemora mesversário da filha com festa temática

A ex-BBB Isabella Cecchi mostrou nas redes sociais os detalhes da festa de quatro meses da filha, Beatriz

A ex-BBB Isabella Cecchi (28) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Beatriz, que completa quatro meses de vida nesta quarta-feira, 3.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do BBB 19 mostrou os detalhes da festa de mesversário da herdeira, fruto de seu relacionamento com Pedro Orduña.

A comemoração, que teve como tema o filme Cinderela, contou com a presença dos familiares e amigos do casal, dentre eles, os ex-BBBs Paula Amorim (34), Breno Simões (34) e o filho deles, Theo, que tem 10 meses.

O local do evento estava todo decorado com balões, além disso e objetos que fazem referência ao tema, como a fada madrinha, abóbora e a personagem principal, assim como o bolo e os docinhos. Já Beatriz também encantou ao surgir usando um lindo vestido azul-claro e uma tiara de laço na cabeça.

"4 meses do nossa Cinderela, Beatriz. Te amamos, filha!!", se derreteu a mamãe coruja ao publicar os registros da festa da herdeira.

Confira as fotos da festa de mesversário da filha de Isabella Cecchi:

Problemas com a amamentação

Assim como muitas mamães de primeira, Isabella passou alguns perrengues para conseguir amamentar a filha, e nas redes sociais, ela abriu o jogo sobre as dificuldades. "A amamentação é uma caixinha de surpresas. Cada mulher tem uma forma diferente de enfrentar", afirmou ela.

Em seguida, a ex-BBB deu detalhes: "Eu tive fissura mamilar. Ficaram em carne viva, sangrando, foi bem complicado. O que importa é a gente insistir. Existe a questão da pega correta. Como está todo mundo aprendendo, a mãe, o bebê, a posição melhor... É normal que aconteça a pega errada. Por mais que você tenha entendido como funciona."

A ex-BBB fez duas sessões de laser para ajudar na cicatrização. "Quando você passa desse momento, a amamentação é incrível. É lindo, um momento que você olha a filha pertinho de você. Bêbada de amor", brincou.

