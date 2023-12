Antonio Fagundes casa o filho em cerimônia tradicional: "Felicidade"

Antonio Fagundes casa o filho em cerimônia tradicional; união aconteceu nesta quinta-feira, 21, e emocionou o ator de 74 anos

Filho do ator Antonio Fagundes, o bonitão de Antonio Fagundes Neto se casou nesta quinta-feira, 21, em São Paulo. A comemoração foi registrada em cliques singelos publicados nas redes sociais que mostraram a família reunida.

Ao compartilhar imagens, o ator se declarou ao momento e se mostrou muito emocionado. "Meus amores Antonio e Aline, o amor de vocês nos emociona e motiva. Que a alegria e a felicidade dessa festa linda se estenda por toda vida. Amo vocês", afirmou.

Antonio Fagundes Neto é de seus quatro filhos do artista. Ele é fruto do casamento do galã de 74 anos com Clarice Abujamra. Além do recém-casado, o artista também é pai de Dinah, a mais velha com 43, e Diana, de 40. O caçulinha, Bruno Fagundes, também foi à cerimônia.

Nas fotos, também aparece a atual mulher do galã, a também atriz Alexandra Martins.

Veja fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Fagundes (@antoniofagundes)

Antonio Fagundes vibra com sucesso de 'Baixa Terapia'

Grande nome da dramaturgia brasileira, Antonio Fagundes (74) está em cartaz com o espetáculo Baixa Terapia, sucesso de audiência. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revelou qual foi seu maior público no teatro e celebrou a relação que construiu com os espectadores.

Com Baixa Terapia em cartaz há sete anos, Antonio Fagundes conta que já reuniu quase 400 mil pessoas para prestigiar o espetáculo . Porém, seu maior público veio com a peça Morte Acidental de um Anarquista, que também ficou sete anos nos palcos, e alcançou quase 1 milhão de espectadores.

"Muitos colegas meus comemoram 100 espetáculos em cartaz, eu sempre deixo a comemoração para 100 mil espectadores. Gosto de comemorar o número de pessoas que foram assistir. O espetáculo que eu tive mais espectadores até hoje foi Morte Acidental de um Anarquista. Era uma loucura."