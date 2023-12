Antonio Fagundes revela qual foi seu maior público no teatro: 'Loucura'

Em entrevista à CARAS Brasil, Antonio Fagundes relembrou espetáculo de sucesso e ainda comentou sua relação com o público

Grande nome da dramaturgia brasileira, Antonio Fagundes (74) está em cartaz com o espetáculo Baixa Terapia, sucesso de audiência. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revelou qual foi seu maior público no teatro e celebrou a relação que construiu com os espectadores.

Com Baixa Terapia em cartaz há sete anos, Antonio Fagundes conta que já reuniu quase 400 mil pessoas para prestigiar o espetáculo . Porém, seu maior público veio com a peça Morte Acidental de um Anarquista, que também ficou sete anos nos palcos, e alcançou quase 1 milhão de espectadores.

"Muitos colegas meus comemoram 100 espetáculos em cartaz, eu sempre deixo a comemoração para 100 mil espectadores. Gosto de comemorar o número de pessoas que foram assistir. O espetáculo que eu tive mais espectadores até hoje foi Morte Acidental de um Anarquista. Era uma loucura."

O artista ainda ressalta que uma de suas partes favoritas do teatro é poder interagir com o público. Fagundes afirma que costuma vender um ingresso especial que dá acesso aos bastidores, e permite que o espectador chegue 1h30 antes do início da peça para conhecer tudo por trás da peça.

"Para visitar os bastidores, camarins, como é feito a caixa do teatro e quantas pessoas tem por trás. Às vezes em uma peça tem um ator em cena, mas tem pelo menos 30 ou 40 pessoas por trás para que o espetáculo aconteça. Eu gosto de abrir isso para o público, eu mesmo levo as pessoas."

O ator ainda faz um agradecimento à revista por ter dado espaço para falar sobre o teatro. "Quero agradecer à CARAS que sempre apoiou muito o teatro, sempre foi um veículo com muita dificuldade de comunicação com a plateia, nunca tivemos espaço. E a CARAS sempre esteve presente."

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE ANTONIO FAGUNDES À CARAS BRASIL: