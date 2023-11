Antonio Fagundes explica por que abraçou campanha 'sincerona': 'Esse preconceito eu nunca tive'

Em entrevista à CARAS Brasil, Antonio Fagundes defendeu o exame de próstata e falou dos bastidores de campanha para o Porta dos Fundos

Antônio Fagundes (74) não tem dúvidas que o humor é uma ótima ferramenta para compartilhar informações importantes para a sociedade. Estrela de uma campanha bem-humorada de Novembro Azul produzida pelo canal Porta dos Fundos, no Youtube, o ator deu uma entrevista à CARAS Brasil para falar sobre o que levou ele a aceitar o convite. "Esse preconceito eu nunca tive", disse.

Em alta desde as primeiras horas desta segunda-feira, 6, Antônio Fagundes garante que se divertiu bastante nos bastidores do vídeo, que conta com um vocabulário bastante popular para comunicar sobre a importância do exame de próstata.

Ao lado de figuras como Fábio Porchat e Antônio Tabet, o ator desmistificou o exame e criticou a masculinidade frágil de alguns homens, que, apesar do grande número de informações, ainda relutam em buscar ajuda médica.

"Eu ri muito, o texto é muito engraçado e muito bem montado - a gente não podia esperar outra coisa do Porta dos Fundos. Mas ao mesmo tempo eu senti que era uma coisa muito importante de ser feita, uma forma popular de você fazer uma campanha e eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente a salvar sua própria vida", diz.

Fagundes, que recentemente comentou que aprendeu bastante com a descoberta da sexualidade de seu filho, Bruno Fagundes, garantiu que nunca enfrentou preconceitos internos quanto ao exame e lidou com tranquilidade quando precisou fazer. "Esse tipo de preconceito eu nunca tive. Quando chegou a hora de fazer o exame, eu fiz", frisa.

"Esse é um exame que o homem depois de uma certa idade tem que fazer com uma certa regularidade, uma vez a cada ano, dois anos... É importante que faça, exatamente para poder pegar a doença no início e se pegar, o tratamento é simplíssimo e você consegue escapar disso. Então é um sofrimento facilmente adiado e rejeitado se você vence um preconceito idiota, como esse que muitos homens ainda tem", declara.

Leia também: Antonio Fagundes relembra gravação inusitada da série Avenida Paulista: 'Loucura'

Acompanhando a repercussão do vídeo pelas redes sociais, o artista tem se divertido com os comentários. Quanto aos críticos, ele faz questão de rebater com uma mensagem direta: "Aquelas que não gostarem, é porque não tem humor e porque também não perceberam a importância desse tipo de campanha. O humor é uma das melhores maneiras de você comunicar as coisas sérias".

O câncer de próstata ainda é um dos diagnósticos que mais mata homens e pessoas com próstata no Brasil. Conforme estudos, a cada 38 minutos morre uma pessoa por causa da doença. Para Fagundes, colocar o preconceito de lado é a melhor saída para diminuir esses casos. "Eliminar esse risco da vida é muito mais fácil", finaliza.