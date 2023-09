Antonio Fagundes relembra gravação inusitada da série Avenida Paulista: 'Loucura'

Em entrevista à CARAS Brasil, Antonio Fagundes comentou sobre série que passa a integrar o catálogo do Globoplay

Um dos maiores atores brasileiros, Antonio Fagundes (74) poderá ser visto no Globoplay com a minissérie Avenida Paulista, clássico de 1982 que chega ao catálogo do streaming no dia 30 de outubro. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista relembrou uma gravação inusitada do título. "Foi uma loucura", contou.

Antonio Fagundes conta que a trama o proporcionou diversos momentos únicos, como destruir um carro com um trator, por exemplo . Porém, um dos episódios mais marcantes aconteceu quando ele e parte do elenco andaram a cavalo na Avenida Paulista, no coração de São Paulo.

"A Globo fechou a Avenida Paulista à noite e nós andamos a cavalo lá perto do MASP [Museu de Arte de São Paulo]. Eu me lembro dessa sequência, da gente gravando. Parecia um sonho ver pessoas andando a cavalo em plena Avenida Paulista."

Leia também:Antonio Fagundes fala sobre participação em remake de Renascer: 'Se o salário for bom'

Na minissérie, Fagundes dava vida ao ambicioso Alex Torres. Para o veterano da atuação, seu personagem se mostra bastante rancoroso desde o início da trama, não sabendo lidar com a vontade de ascender e acaba destruindo tudo o que vê. "[Ele é] capaz de fazer de tudo para subir na vida."

"A série faz a gente pensar sobre como esse tipo de pessoa foi se desenvolvendo de 1982 para cá com rancor, desprezo pelo outro, frieza na execução dos seus planos de ascendência social e como isso foi se aprofundando no país. Talvez tivéssemos que parar um pouco para pensar nesse processo civilizador que a gente seguiu, e que o caminho talvez não seja tão bom quanto gostaríamos."

Para o ator, é interessante a possibilidade de ver o projeto mais de 40 anos após sua estreia. Antonio Fagundes ressalta que consegue ver a evolução do trabalho de alguns atores, e também perceber sua própria evolução, bem como a da minissérie e dos temas abordados por ela.

"Avenida Paulista passou, digamos assim, por todos esses testes, a direção, a interpretação, a direção de arte, as propostas do texto, eu acho que elas são atuais e isso pode ser muito interessante para a gente constatar."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE ANTONIO FAGUNDES NO INSTAGRAM: