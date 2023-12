Antonio Fagundes abre o coração sobre envelhecimento, estética e teatro

Em entrevista à CARAS Brasil, Antonio Fagundes falou sobre o sucesso do espetáculo Baixa Terapia e ainda refletiu sobre seu amadurecimento

Grande nome da dramaturgia brasileira, Antonio Fagundes (74) celebra a fase que vive atualmente. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista falou sobre sua relação com o teatro e abriu o coração sobre temas como envelhecimento e estética.

Em cartaz com Baixa Terapia, Antonio Fagundes celebra o sétimo ano da peça e os quase 400 mil espectadores que já prestigiaram o trabalho . Ele conta que o espetáculo é o segundo de sua carreira que teve mais público, atrás apenas de Morte Acidental de um Anarquista, que chegou próximo a 1 milhão de pessoas com sete anos em cartaz.

"Muitos colegas meus comemoram 100 espetáculos em cartaz, eu sempre deixo a comemoração para 100 mil espectadores. Gosto de comemorar o número de pessoas que foram assistir. O espetáculo que eu tive mais espectadores até hoje foi Morte Acidental de um Anarquista. Era uma loucura."

Para ele, uma das melhores partes do teatro é poder interagir com o público. Fagundes afirma que costuma vender um ingresso especial que dá acesso aos bastidores, e permite que o espectador chegue 1h30 antes do início da peça para conhecer tudo por trás da peça.

"Para visitar os bastidores, camarins, como é feito a caixa do teatro e quantas pessoas tem por trás. Às vezes em uma peça tem um ator em cena, mas tem pelo menos 30 ou 40 pessoas por trás para que o espetáculo aconteça. Eu gosto de abrir isso para o público, eu mesmo levo as pessoas."

Ao longo da conversa, Antonio Fagundes também relembrou que suas viagens já o ajudaram a trazer peças de teatro para o Brasil, já que costuma assistir aos espetáculos em outros países, e contou que costumava mergulhar.

"Eu viajava para mergulhar, eu associava minha viagem ao mergulho. Hoje eu parei, já cumpri essa etapa. Quando é um país que tem uma tradição cultural muito grande, gosto de visitar os sítios arqueológicos, visitar museus. Gosto de fazer o passeio de turista."

O artista ainda faz um agradecimento à revista por ter dado espaço para falar sobre o teatro. "Quero agradecer à CARAS que sempre apoiou muito o teatro, sempre foi um veículo com muita dificuldade de comunicação com a plateia, nunca tivemos espaço. E a CARAS sempre esteve presente."

ANTONIO FAGUNDES FALA SOBRE ESTÉTICA E ENVELHECIMENTO

Hoje aos 74 anos, Antonio Fagundes afirma que nunca teve medo ou receio de envelhecer. "Nunca me preocupou, sempre costumei brincar que eu tinha, desde jovenzinho, uma nostalgia da velhice. Eu estou achando maravilhoso esse amadurecimento, chegar ao ponto que eu cheguei e quero continuar um pouquinho mais."

Para ele, é triste ver pessoas que não querem envelhecer e aproveitar a maturidade que a fase carrega. "Tenho muita pena daqueles que acham que isso é ruim, porque o dia que eles chegarem aqui não vão aproveitar. A saúde é muito importante sim, é importante prestar atenção, fazer exames regulares, fazer exercícios", acrescenta.

Ele diz que já recebeu e ainda recebe muitas cobranças sobre seu físico, porém, assegura que não pretende realizar intervenções estéticas. "Minha mãe me cobrava [risos], ela falou no ar: 'Filho, tira essa bolsa de baixo do olho'. Se você mexe muito, você tira a marca da sua vida. Cada marca de expressão faz parte da minha vida, não posso destruir em minutos uma coisa que eu levei anos para construir."

Fagundes também diz que, apesar de já ter recebido o título de galã muitas vezes, não se deixa levar pelos elogios. "Nunca me envaideceu, porque eu nunca me considerei o meu tipo de homem. Nunca fui meu tipo de homem, eu não me elegeria em nenhuma dessas eleições aí. Mas eu agradeço sempre, e a partir de uma certa idade você começa a agradecer de joelhos."

Ele relembra ainda que, durante a novela O Rei do Gado, em que interpretava Bruno Berdinazzi Mezenga, precisou ficar fora das câmeras para emagrecer. "Foi para o personagem, foi um sacrifício isso", completa.

"Ele sofria um acidente de avião e ficava um mês perdido no meio da floresta, não tinha sentido eu voltar gordinho. Me comprometi com o Benedito [Ruy Barbosa] que ele ia me tirar do ar 10 dias só e eu ia emagrecer o máximo que eu pudesse. Me enfiei em um spa em Sorocaba e consegui."

ANTONIO FAGUNDES CELEBRA AMIZADE COM STÊNIO GARCIA E FALA SOBRE CANCELAMENTO

O artista ainda celebrou sua amizade de anos com o ator Stênio Garcia (91). Os dois atuaram juntos no seriado Carga Pesada, entre 2003 e 2007, em que deram vida aos icônicos Pedro e Bino. De acordo com o ator, eles não se separaram desde então.

"Stênio é meu irmão, sempre foi e continua sendo. Faz parte da minha vida. A gente se fala, estamos sempre acompanhando o que o outro está fazendo. Ele veio para a estreia de Baixa Terapia, e tudo o que ele faz estou presente também."

Por fim, o ator ainda reflete sobre a cultura do cancelamento. "Não é todo mundo que gosta de você, é normal que seja assim. O que acontece agora é que estamos tendo acesso às pessoas que não gostam da gente, é só isso. Essas pessoas que não gostam da gente estão conseguindo invadir a nossa vida. Mas não tem que ligar para isso não, ainda tem gente que gosta da gente."

