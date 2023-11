Angélica e Luciano Huck comemoram o aniversário do filho do meio, Benício

Ele cresceu! Filho do meio de Angélica e Luciano Huck, Benício completa 16 anos e ganha homenagem dos pais

Nesta sexta-feira, 3, os apresentadores Luciano Huck e Angélica começaram o dia com homenagens para o filho do meio, Benício, que acaba de completar 16 anos de idade. O rapaz ganhou homenagens especiais dos pais no Instagram e ainda apareceu em fotos recentes para mostrar o quanto já cresceu.

Angélica escreveu: "Meu Beni. Meu menino de energia e amor! Vivemos tantas aventuras juntos, meu filho. Que venham muitas outras do jeito que você gosta. Te amo muitoooo! Vou estar sempre aqui te cuidando, admirando e vibrando por suas conquistas. Seja feliz, meu amor. Hoje e sempre!".

Por sua vez, Huck disse: "Consigo enxergar em cada um dos nossos três filhos um tanto de mim e um tanto da Angélica. Mas na beleza da alquimia da vida, 3 personalidades diferentes, cada um com seu jeito. Hoje é o dia do Benício, há 16 anos ele ilumina nossas vidas. Nosso carioca da gema, um delicioso blend de praia, Maracanã, jiu-jítsu, Flamengo e samba, meu parceiro para qualquer parada. O menino econômico nos sorrisos, mas capaz das gargalhadas mais deliciosas do mundo - puxou a mãe - inteligente, gente fina, amigo dos amigos e super responsável. Parabéns, Beni. Te amo mais que batata frita. E celebro seu dia compartilhando este registro que adoro; eu e você nas águas do Rio Oiapoque no extremo norte do Brasil. Selva!!!".

Angélica e Luciano Huck também são pais de Joaquim, de 18 anos, e Eva, de 11 anos.

O bolo de aniversário de Luciano Huck

Em setembro deste ano, a apresentadora Angélica abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar alguns momentos que viveu no mês de setembro. Então, uma das fotos chamou a atenção. Ela mostrou como foi a festa de aniversário intimista do marido, o apresentador Luciano Huck.

Na foto, Luciano apareceu rodeado pela esposa e os três filhos, Joaquim, Benício e Eva, em uma festa em casa com os amigos. Na mesa, o bolo de aniversário dele roubou a cena .

O bolo foi feito com a decoração inspirada no programa de TV dele, com direito a plateia e a família dele no palco. “Luciano, amamos você”, dizia a mensagem no doce.