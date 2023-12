Ana Hickmann mostra fotos de festão luxuoso do afilhado

Em meio a polêmicas, Ana Hickmann mostra fotos de festa de aniversário de 5 anos de seu afilhado, filho de sua irmã, Isabel Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann encantou ao mostrar fotos de como foi o aniversário de seu afilhado, Francisco, de 5 anos. Aproveitando o clima de tbt nesta quinta-feira, 14, a loira exibiu os registros do evento em família.

Em um buffet com uma decoração luxuosa, a irmã da modelo, Isabel Hikcmann, celebrou o aniversário de seu herdeiro com o tema de dinossauros. Nos registros, a famosa apareceu ao lado da anfitriã da festa, do aniversariante e de outros familiares, além do filho Alezinho.

"Bom dia! O #tbt de hoje é de um dia especial pra nossa família, o aniversário do meu afilhado Francisco. Como o tempo passa rápido, já com 5 aninhos! Eu não perderia esse momento lindo por nada no mundo. Olha como ele se divertiu! Uma festa colorida, alegre e com a família reunida, como o nosso guri merece. Obrigada a todos os parceiros que tornaram esse momento mágico", disse a empresária.

Nos últimos dias, saíram notícias de que Ana Hickmann estaria com várias dívidas. Conforme informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, nesta quarta-feira, 13, o ex-marido dela não teria pago cerca de seis meses de mensalidade do colégio do único filho deles, de 9 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Ana Hickmann faz novo desabafo sobre a vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 13, para falar sobre como anda a atual fase de sua vida após se separar do ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Ela apareceu nos stories do Instagram e alfinetou a relação com o ex depois que ele saiu de casa e falou sobre as dívidas que está descobrindo em sua vida financeira.

"Sabe uma coisa que eu estou tendo noção? É que a agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu estou falando de agressão psicológica, emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo o meu nome e o meu telefone”, disse ela.