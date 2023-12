Mais dívidas? Ex-marido de Ana Hickmann não estaria pagando escola do filho

Ex-marido de Ana Hickmann não teria pago mensalidade de colégio do herdeiro há cerca de seis meses, segundo divulgado por colunista

Parece que a apresentadora Ana Hickmann tem mais dívidas envolvendo suas contas do dia a dia. Segundo o colunista Leo Dias, o ex-marido da loira, Alexandre Correa, não estaria pagando a escola do único filho deles, o Alezinho.

Conforme informações divulgadas pelo jornalista nesta quarta-feira, 13, o empresário não teria pago cerca de seis meses de mensalidade do colégio do menino, de 9 anos.

Além dessa dívida, o empresário teria feito outras. Segundo o Notícias da TV, a modelo e o herdeiro estariam sem plano de saúde e por isso ela procurou atendimento no SUS, rede pública, quando teve o desentendimento com o ex-esposo.

Bens de luxo de Ana Hickmann e marido são bloqueados após dívidas explodirem

Uma decisão da Justiça nesta semana deu o primeiro revés para empresas de Ana Hickmann. Dias após as dívidas serem expostas em público, uma decisão bloqueou parte dos bens registrados no nome de uma das empreitadas da loira.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o Detran de São Paulo bloqueou cinco veículos que são da empresa da modelo e de seu marido, o empresário Alexandre Correa. Outros dois veículos do parceiro da apresentadora também foram bloqueados.

A decisão é desta quarta-feira, 22. A partir de agora, eles não podem fazer qualquer transação com os bens, que serão usados como garantia dos pagamentos. Um veículo no nome de Ana Hickmann também seria apreendido, mas ficou fora da operação porque está registrado no Rio Grande do Sul.

O bloqueio foi realizado como parte de uma “ação de execução”, movida por credores contra a Hickmann Serviços. Na última semana, foi revelado que as dívidas do casal podem ultrapassar os R$ 14 milhões.

Dias após as revelações, Alexandre Correa também teria aberto uma nova conta. Segundo o 'Notícias da TV', ele sacou 99,6% do limite do cheque especial, que era de R$ 300 mil. Com juros elevados, esse tipo de uso não é recomendado por especialistas, já que pode se tornar uma "bola de neve".