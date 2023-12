Sem plano de saúde, Ana Hickmann foi atendida por hospital do SUS

Ana Hickmann foi atendida por hospital do SUS; apresentadora descobriu que ela e o filho estavam sem assistência médica

A apresentadora Ana Hickmann foi atendida pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, ao dar entrada na Santa Casa de Itu em novembro, quando foi vítima de violência doméstica. A informação foi revelada pelo Notícias da TV.

Segundo o veículo, a apresentadora teria descoberto que estava em plano de saúde após a crise financeira que se abateu na família. O filho da artista, Alezinho, também estava desamparado.

A artista teria contado que foi atendida pela Santa Casa de Itu, que desde 2020 faz parte da rede municipal de saúde da cidade. Ela foi atendida por um médico, fez exames e foi aconselhada a usar uma tipoia para aliviar a dor no braço.

De acordo com o site, Ana Hickmann chegou e foi embora em um carro da Polícia Militar e foi atendida em cerca de 20 minutos. O laudo do Instituto Médico Legal constatou a existência de "lesões corporais de natureza leve".

Alexandre Correa deixou a casa da família em Itu, no interior de São Paulo, após ser acusado de agressão por Ana Hickmann no início do mês de novembro. Depois da discussão do casal e de ela ligar para a polícia, ele saiu de casa e não viu mais o filho. Os dois se falaram por telefone, mas o encontro pessoalmente só aconteceu agora.

Empresário reencontrou o filho

O empresário Alexandre Correa, que é ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, reencontrou o filho, Alexandre, cerca de um mês após a separação. Na segunda-feira, 11, ele contou que passou o dia ao lado do herdeiro e relatou com detalhes o que eles fizeram juntos.

Filho foram 3 horas que valeram demais! Almoçamos na Vovó Helena. Você me fez um lindo desenho. Medimos você, tá bruto 1.61cm com 9 anos, altura de média de um menino de 14 anos. Ouvimos sua playlist. Você adormeceu no meu colo por 30 minutos e até deu um ronquinho. Fomos cortar o cabelo. E aquela despedida sem mimimi. Você é sinistro demais Ale. A melhor parte quando disse firme e seguro: “Eu sou o homem da casa agora, pai". Amo você até o infinito", contou.