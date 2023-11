Em dias, marido de Ana Hickmann "torra" cheque especial e estoura limite de dois cartões

Marido de Ana Hickmann "torra" cheque especial e estoura limite de dois cartões; dívida já está sendo cobrada na Justiça

O empresário Alexandre Correa, que oficialmente ainda é marido da apresentadora Ana Hickmann, foi processado por um banco após acumular uma dívida elevada em apenas 21 dias. As informações foram reveladas nesta segunda-feira, 20.

Segundo o 'Notícias da TV', ele sacou 99,6% do limite do cheque especial, que era de R$ 300 mil. Com juros elevados, esse tipo de uso não é recomendado por especialistas, já que pode se tornar uma "bola de neve".

Além do cheque especial, o empresário também gastou todo o limite de R$ 200 mil de dois cartões de crédito. De acordo com a publicação, ele teria usado o montante para pagar dívidas.

O site ainda diz que a instituição financeira cobra uma dívida de R$ 682 mil, resultado dos juros e correções acumulados após o uso dos valores. Vale lembrar que esses gastos são nominais de Alexandre Correa e não envolvem a apresentadora e nem seu filho.

Ana Hickmann pode estar negociando com a Globo

A apresentadora Ana Hickmann entrou na mira da Globo após os recentes acontecimentos de sua vida pessoal. É que a emissora está interessada em negociar uma entrevista exclusiva com a loira, a primeira após os desentendimentos com o marido, Alexandre Correa.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, o Fantástico disputa com o Domingo Espetacular, da Record TV, a preferência pela entrevista. Até o momento, ela só se pronunciou de maneira discreta e em suas redes sociais, mas estuda aparecer em rede nacional para contar aos fãs o que aconteceu.