Reviravolta? Ana Hickmann recebe proposta irrecusável de executivo da TV Globo

Ana Hickmann recebe proposta irrecusável da TV Globo; veja o que está em jogo

A apresentadora Ana Hickmann entrou na mira da Globo após os recentes acontecimentos de sua vida pessoal. É que a emissora está interessada em negociar uma entrevista exclusiva com a loira, a primeira após os desentendimentos com o marido, Alexandre Correa.

De acordo com o colunista Matheus Baldi, o Fantástico disputa com o Domingo Espetacular, da Record TV, a preferência pela entrevista. Até o momento, ela só se pronunciou de maneira discreta e em suas redes sociais.

A Globo estaria disposta inclusive a oferecer benefícios para a loira caso ela aceite. Um executivo teria oferecido um documentário sobre a carreira da loira para o Globoplay, um projeto no GNT e participações em outros programas do canal.

Até o momento, Ana Hickmann ainda não decidiu se vai falar e nem com quem. No final de semana, foi revelado que ela já se refere ao companheiro como “ex” e busca o “momento certo” para se pronunciar.

As revelações foram publicadas pelo ‘Notícias da TV’. Segundo o veículo, eles estão separados e ela quer se pronunciar em uma entrevista para a Record TV, emissora da qual é contratada. Ela ainda estuda qual é o melhor momento de falar e para qual programa pretende se pronunciar.

Ana Hickmann fez desabafo na noite de quinta-feira, 16

Nas redes sociais, Ana Hickmann gravou um vídeo com um pronunciamento oficial sobre os últimos acontecimentos em sua vida pessoal. Ela reafirmou que não está pronta para dar detalhes sobre a briga com o marido, mas afirmou que vai se manter forte em seus próximos passos.

"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando: 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não tá tudo bem. Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, ao final do programa 'Hoje em Dia', eu ainda não estou pronta pra falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado. Mas eu prometo que vou fazer isso muito em breve. Eu sempre fui muito transparente com todo mundo, na minha vida eu sempre fui muito transparente e verdadeira com vocês", iniciou.