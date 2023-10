Simaria dá ‘close’ na barriga sarada ao usar look ousado

Com decote poderoso, Simaria deixa a barriga reta à mostra em novo look

A cantora Simaria esbanjou sensualidade ao mostrar o seu look poderoso para curtir uma festa neste final de semana. Neste domingo, 22, a musa exibiu um vídeo com detalhes do seu modelito chamativo.

Nas redes sociais, a morena apareceu em imagens de vários ângulos para mostrar os detalhes do seu look. Ela surgiu com um top brilhante e saia de seda preta e reta. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela, o seu decote generoso e a barriga sarada.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Que arraso”, disse um seguidor. “Maravilhosa demais”, comentou outro. “Deslumbrante sempre”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Simaria está em uma fase solteira e dedicada à família. Longe dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, Simone, a cantora passa os seus dias ao lado dos filhos. Tanto que, na semana passada, ela compartilhou com os fãs como foi a comemoração do aniversário de seu filho, Pawel.

"Celebrando mais um aniversário do único homem da minha vida! Meu Filhinho Pawel. Filho, você chegou e trouxe junto todo amor, união, luz, paz e tudo de mais lindo que se possa imaginar. Eu sou tão grata pela sua vida meu amor! Tenho um orgulho que não cabe em mim, de ver você tão generoso, carinhoso, forte entre tantas coisas mais. Eu te amo, meu pequeno príncipe!", disse na legenda da publicação.

View this post on Instagram A post shared by Simaria (@simaria)

Simaria se pronuncia sobre affair com Ailton Maranhão

A cantora Simaria Mendes interagiu com seus seguidores na companhia dos filhos, Giovanna e Pawel. Em seus stories, ela abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas questões enviadas pelos fãs.

Em uma delas, a artista, ex-dupla de Simone Mendes, foi questionada sobre estar em um relacionamento com o empresário Ailton Maranhão. O milionário, que há 25 anos gerencia bares e restaurantes em Goiânia, foi apontado como o suposto affair da coleguinha.

Brincando estar brava e um pouco irritada, Simaria, que está solteira desde o fim do casamento com o pai de seus filhos, então se pronunciou sobre o romance com o empresário riquíssimo. "O meu chapa, eu não sei quem é não, esse rapaz, já arrumaram tanto noivo pra mim, é cada bofe lindo, meu deus, é cada bofe, é de estronda o Brasil, é o grito país. Me respeite como mulher, rapaz, onde é que vocês me viram agarrada com alguém?", disparou.