Saiba valor do vestido que Rafa Justus usou na festa da filha de Marcos Mion

Rafa Justus esteve na comemoração dos 15 anos de Donatella, filha de Marcos Mion; look recebeu críticas de internautas

Rafaella Pinheiro Justus (14) foi uma das celebridades que compareceu à festa de 15 anos de Donatella, filha do apresentador Marcos Mion (44), em um hotel de luxo em São Paulo. A adolescente escolheu um vestido de grife para a noite, que rendeu críticas nas redes sociais.

Rafa compareceu à festa da filha de Marcos Mion com um vestido da grife Lethicia Bronstein , da estilista Lethicia Bronstein Pompeu. Nesta segunda-feira, 25, a designer de moda mostrou, em seus Stories, que o modelo escolhido pela jovem foi o Vestido Adilia Veludo.

A peça está disponível na loja online da estilista, no valor de R$ 6.490. O vestido longo e tomara que caia possui uma fenda na perna e pregas na cintura. No site, os tamanhos 34 e 36 já não estão disponíveis para aquisição.

Rafa compartilhou uma foto do look neste domingo, 24, dois dias depois da festa da filha de Marcos Mion. Em seu perfil do Instagram, a escolha do vestido gerou críticas de internautas que alegam que a filha de Roberto Justus (68) e Ticiane Pinheiro (47) está usando roupas muito adultas para sua idade.

"Muito novinha pra usar esse tipo de roupa e usando muita maquiagem, tudo tem sua hora", escreveu uma. "Embora esteja linda, esse look não combina com o rostinho", comentou outra. "Rafinha está linda, mas o look achei bem adulto para a idade, mas se ela prefere assim está ótimo", completou uma terceira.

A comemoração dos 15 anos de Donatella, filha de Marcos Mion, se tornou assunto no último fim de semana. Depois da clássica valsa com pai e irmãos, Donatella se divertiu com amigos e familiares ao som de Alok. Além dele, Zeeba e Léo Picon também se apresentaram no palco.

CONFIRA A FOTO DE RAFA JUSTUS EXIBINDO O LOOK DA FESTA DE DONATELLA: