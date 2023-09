Festa de 15 anos da filha de Marcos Mion teve show de famosos e muito luxo; saiba tudo

Marcos Mion gastou uma grana alta para realizar aniversário de 15 anos da filha Donatella

O apresentador Marcos Mion (44) não economizou na hora de realizar a festa de 15 anos de sua filha Donatella Mion. Nesta sexta-feira, 22, a garota debutou em um evento realizado em um espaço luxuoso, de São Paulo.

A festa aconteceu no hotel Palácio Tangará, o qual conta com diárias que podem chegar a R$ 27 mil. Descrito como como um "oásis urbano" , o hotel fica localizado no nobre bairro Panamby, na região do Morumbi.

Mas o luxo da festa não contou apenas com sua decoração e espaço, mas também com as apresentações. Depois da clássica valsa com pai e irmãos, Donatella se divertiu com amigos e familiares ao som de Alok. Além dele, Zeeba e Léo Picon também se apresentaram no palco.

Entre os convidados do evento estiveram diversos famosos, como Otávio Mesquita, Lúcio Mauro Filho, Rodrigo Bocardi, Rafaella Justus, Ticiane Pinheiro e outros artistas.

Leia também: No aniversário da filha de Marcos Mion, Rafa Justus rouba a cena com fenda

A menina também recebeu uma homenagem da mãe, Suzana Gullo (47), que não conseguiu segurar as lágrimas ao ler um texto especial para a menina. "Com apenas dois meses de gravidez, a sua bolsa estourou. Você já tinha sede de vida", contou ela.

E completou: "Quando chegamos ao hospital, nos avisaram que já era tarde demais. Eu e papai, super tristes, e seus avós estávamos reunidos numa sala de ultrassom quando o médico falou bem alto: 'O coração dela está batendo. Ela está viva'. Meu amor, a partir desse momento eu tive certeza de que eu e você juntas tínhamos um propósito".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

QUEM É DONATELLA MION?

Donatella é a filha do meio do apresentador do Caldeirão do Mion e Suzana Gullo. O casal, que está junto desde o ano de 2005, tem também outros dois filhos, Romeo (18) e Stefano (14). Na internet, Marcos Mion costuma mostrar alguns cliques ao lado da família.

A jovem é bastante discreta quanto à vida pessoal e possui um perfil fechado no Instagram, em que acumula pouco mais de 1.200 seguidores. Ela tem apenas 14 publicações na rede social, uma foto a menos do que em seu perfil do site VSCO, rede social de fotos.

Com 13 anos, a filha de Marcos Mion decidiu fazer um internato em liderança na Suíça, com módulos em ativismo e moda. Na época, o apresentador contou que a jovem pediu para ir para a escola na Europa, que duraria seis meses, e então eles combinaram que passariam as férias juntos em família.