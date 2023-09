Saiba quanto custa a camisa importada que Luciano Huck usou no Domingão

Luciano Huck chamou atenção com camisa diferentona no Domingão deste domingo, 24

O apresentador Luciano Huck (52) chamou atenção neste domingo, 24, ao aparecer usando uma camisa importada de alto valor para comandar o Domingão, na Globo. O programa recebeu celebridades como Ana Maria Braga (74) e Mateus Solano (42).

A camisa escolhida por Luciano Huck é vermelha e branca com a estampa xadrez, da marca de alta costura Zegna. A empresa italiana foi fundada em 1910, por Ermenegildo Zegna, e ficou rapidamente conhecida por produzir ternos de lã de altíssima qualidade.

A peça escolhida pelo apresentador do Domingão é feita de cashmere e seda escovada, e não está disponível para compra no site da empresa no Brasil. Atualmente ela está disponível no site de marcas de luxo The Webster por US$ 4.750, o equivalente a cerca de R$ 23.500, na cotação atual.

No programa, Luciano Huck revelou ter conversado com o namorado de Ana Maria Braga. A apresentadora do Mais Você fez parte do quadro Batalha do Lip Sync e prestou uma homenagem à cantora Rita Lee (1947-2023).

O apresentador contou que pegou um avião com Fabio Arruda, e ele contou sobre os bastidores do ensaio da apresentadora para o quadro. "O Fabio, namorado da Ana, falou: 'Luciano, nessa semana, eu acordava de noite, quatro horas da manhã e estava a Ana Maria andando pelo quarto. O que você está fazendo Ana Maria? Estou muito nervosa. Eu não vou conseguir'".

Ana Maria Braga concordou e contou que estava ansiosa por causa de sua apresentação no programa. "É uma responsabilidade imensa. Esse negócio não vai dar certo. Eu não dormia, pensava na música. O meu pai me contou uma história de um cara que devia uma grana para um outro cara e tinha que pagar no outro dia. Ele deitou e não tem dinheiro para pagar, virava e virava."

