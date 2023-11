Saiba o preço da sandália de Iza para evento antes do Grammy Latino

A cantora Iza aposta em look de grife para curtir evento antes da cerimônia do Grammy Latino. Saiba o preço da sandália

A cantora Iza caprichou na escolha do seu look para marcar presença em um evento para os indicados ao Grammy Latino em Sevilla, na Espanha. Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu look poderoso e as sandálias caríssimas chamaram a atenção.

Para a recepção luxuosa, ela escolheu sandálias em tom de verde com salto transparente da grife Amina Muaddi. O calçado é vendido no Brasil pelo valor de R$ 10.319 em site especializado em peças grifadas.

Além disso, Iza usou um vestido verde brilhante, plissado e soltinho da grife Apartamento 03, que ainda não está à venda no site. Os vestidos da grife são vendidos por valores entre R$ 1.798 até cerca de R$ 4.998.

Vale lembrar que o Grammy Latino acontece na quinta-feira, 16. Iza está indicada na categoria de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa por sua música chamada Fé.

Saiba mais sobre o namoro de Iza e Yuri Lima

O romance de Iza e Yuri Lima começou no início deste ano. Os primeiros rumores de que eles estariam ficando surgiu em janeiro de 2023, quando ela foi apontada como sendo a mulher misteriosa em uma foto dele. Porém, eles só assumiram o romance algumas semanas depois, no mês de fevereiro de 2023.

Recentemente, ela contou que eles se conheceram por meio das redes sociais, quando trocaram mensagens. “Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música”, disse ela no programa Fofocalizando, do SBT.

Além disso, a cantora também já garantiu que está apaixonadíssima. “Sentir que estou amando de novo, sentir que estou sendo amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. A energia sexual é uma energia criativa também. Eu estou apaixonada. Estou muito feliz. É muito bom admirar alguém. Quando a gente quer, a gente faz dar certo”, disse ela.

Então, ela completou: “Me apaixonar de novo é necessário. Amar de novo está sendo restaurador, incrível, revolucionário”.