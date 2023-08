Noiva de Zezé di Camargo usa calça branca, top e exibe corpão: "Pra me divertir"

Noiva de Zezé di Camargo usa look poderoso e rouba a cena no show do cantor em Barretos; veja

Musa absoluta, a bela Graciele Lacerda surgiu vestida para causar no show do cantor Zezé di Camargo ao lado do irmão Luciano. É que ela se vestiu no estilo boiadeira para a Festa do Peão de Barretos, uma das mais tradicionais do Brasil.

Com uma calça branca, top e jaqueta jeans com franjas, ela apostou em um visual lúdico. Antes da apresentação, a musa posou para fotos e esbanjou simpatia. Como não poderia deixar de ser, ela ainda de um beijão no cantor.

"Eu cheguei no rodeio pra me divertir! Hoje é no maior e incrível rodeio de Barretos!", declarou ela em uma publicação nas redes sociais na qual ainda mostrou detalhes da produção sofisticada que escolheu para celebrar o amado.

A produção de Graciele Lacerda encantou os seguidores. "Maravilhosa como sempre", comentou um. "Tu ficou linda demais", escreveu outro. "Linda, arrasou no look", disparou outro também aprovando a produção.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Zezé ganha homenagem em avião

Recentemente, Zezé Di Camargo usou as redes sociais para compartilhar uma surpresa que recebeu durante uma viagem. Dentro do avião de Cuiabá para Campinas, o sertanejo foi homenageado pelos passageiros. Na gravação, os tripulantes da aeronave cantavam a música É o Amor. "Hoje num voo de Cuiabá para Campinas, fui homenageado por todos os passageiros do voo! É por vocês que existo. Muito obrigado!", escreveu o artista.

Graciele Lacerda também fez questão de homenagear Zezé com uma declaração. "Amor, uma palavra tão pequena, com um significado tão importante na vida daqueles que tem o privilégio de viver esse sentimento. [...] O meu amor por você me fez mais forte, o seu amor por mim me deu a certeza que uma vida sem amor é uma vida perdida. Quem não ama, não enxerga o amor. Obrigada por ser a minha base forte, o homem que me ensina diariamente a enxergar a vida por outro prisma. Parabéns, meu amor. Que Deus abençoe e te proteja! Te amo!!", disse ela em um trecho da postagem.