Mariana Rios posa com minissaia minúscula e fãs reagem: "Faltou tecido?"

Mariana Rios posa com minissaia e top ao apostar em look bem ousado; veja

Redação Publicado em 22/08/2022, às 15h38

A atriz Mariana Rios (37) deixou os fãs impactados neste domingo (21) ao surgir com um look bem ousado em uma série de fotos publicadas em seu perfil nas redes sociais.

Dona de um corpo sequinho, ela combinou um top minúsculo com uma minissaia menor ainda. Deixando o corpão em evidência, ela mostrou porque é considerada uma das mais belas mulheres da televisão.

"Biscoito de domingo!", declarou ela que foi muito elogiada pelos fãs e seguidores. O abômen trincado e a boa forma exemplar da atriz chamaram a atenção.

"Musa", escreveu um. "Meu Deus do céu, que mulher", afirmou outro. "Deusa das deusas, simplesmente perfeita", cravou um terceiro. Outro fã mostrou bom humor. "Faltou tecido?", brincou ele ao ver o look ousado da apresentadora do Ilha Record.

Veja:

Mariana Rios fala sobre o convite para o Ilha Record

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Mariana Rios falou sobre seus novos projetos e deu detalhes sobre sua preparação para comandar o reality Ilha Record. A artista assinou contrato com a Record TV em maio e contou como foi receber o convite.

"O convite foi feito pela própria emissora e me senti muito honrada em seguir o legado deixado por Sabrina Sato como apresentadora da primeira temporada. Creio que o fato de ter apresentado outros programas tenha despertado o interesse da Record TV por mim", afirmou. "Sempre tive esse sonho, é uma das vertentes que gosto de transitar e agora em um programa como esse eu tenho a possibilidade de alcançar mais uma etapa da vida."