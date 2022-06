Mariana Rios dá detalhes sobre nova fase da carreira na TV e na música: "Experiência inovadora"

Em entrevista exclusiva, Mariana Rios falou sobre comandar o reality 'Ilha Record' e a preparação para seu novo EP

Mariana Rios (36) está vivendo uma fase de realizações em sua vida profissional!

Após ser anunciada como a nova apresentadora do reality Ilha Record, da Record TV, ela lançou uma parceria com DJ Jopin e também está desenvolvendo um novo EP.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Mariana falou sobre seus novos projetos e deu detalhes sobre sua preparação para comandar o reality, que deve estrear em julho. A artista assinou contrato com a Record em maio e contou como foi receber o convite.

"O convite foi feito pela própria emissora e me senti muito honrada em seguir o legado deixado por Sabrina Sato como apresentadora da primeira temporada. Creio que o fato de ter apresentado outros programas tenha despertado o interesse da Record TV por mim", afirmou. "Sempre tive esse sonho, é uma das vertentes que gosto de transitar e agora em um programa como esse eu tenho a possibilidade de alcançar mais uma etapa da vida."

Mariana disse que já havia acompanhado a primeira temporada do Ilha Record, mas está assistindo novamente "como fonte de estudos". Ela substituíra Sabrina Sato (41) e confessou que não tem medo das comparações. "Acompanhei e estou revendo todo o programa como fonte de estudos. Todo reality show tem a capacidade de mudar a vida das pessoas e eu fico muito feliz com essa possibilidade. Quando a comparação, não tenho receio", garantiu.

A artista, que já integrou o tima do The Voice Brasil como apresentadora, também falou sobre suas expectativas para o novo desafio. "Será uma experiência inovadora, me sinto preparada para mais esse desafio. As expectativas são as melhores, acompanhei a primeira edição do programa e tenho certeza que será especial trabalhar com toda equipe da Record TV", afirmou ela, que contou como está se preparando. "Procuro ser o mais natural possível, ser eu mesmo. A vida nos mostra e nos guia como fazer isso. Pretendo usar minha experiência com o palco para realizar esse projeto."

Parceria com Jopin

Nesta sexta-feira, 3, Mariana e DJ Jopin lançaram o remix da música 'Frevo Mulher', canção de Zé Ramalho. O artista é conhecido por seus remixes de sucesso, e conheceu a atriz e cantora através de uma amiga em comum. Durante uma conversa, o DJ apresentou o arranjo e a convidou para fazer uma parceria.

"Fui apresentada ao Jopin através de uma grande amiga e desde então tivemos uma sintonia musical bem bacana. Ele me mostrou um arranjo de 'Frevo Mulher' que eu adorei. A partir daí, trabalhamos no desenvolvimento dessa versão especial", disse ela.

A cantora também contou o que mais chamou sua atenção no remix de 'Frevo Mulher'. "O que me chamou a atenção foi o fato de ser uma música que traz uma herança regional muito forte. Jopin me apresentou sua versão desse clássico de Zé Ramalho e eu abracei o projeto porque sinto que a música se conecta com o meu estilo", explicou.

DJ Jopin também revelou como surgiu a ideia de fazer o remix. "Primeiro a admiração pelo cantor Zé Ramalho, segundo que Frevo Mulher é um dos hinos no carnaval de Pernambuco, impossível ficar parado ao som dessa canção. Pra mim é uma honra poder colocar a minha identidade numa obra tão linda", afirmou ele, contando sua inspiração para criar o remix. "Eu comecei a produzir essa música pelo piano, além de ser um instrumento que sou apaixonado, vocês vão notar que é um elemento muito presente no remix e que traz um swing contagiante."

Animado com o lançamento da música, o artista confessou que está ansioso para que os fãs ouçam a música completa. "Graças a Deus eu já pude ter um gostinho da reação das pessoas, soltei alguns trechos na internet e o feed back foi o melhor possível", celebrou.

Planos para a carreira musical

A parceria com DJ Jopin não será a única de Mariana Rios em 2022. A cantora contou que está preparando seu novo EP com suas próprias composições.

"Estou em desenvolvimento de um novo EP com composições próprias para o segundo semestre, mas ainda não posso dar spoilers", afirmou a artista, garantindo que tem vários sonhos para realizar. "Quando paramos de sonhar, paramos de viver, portanto devemos sempre buscar novas realizações para nos sentirmos vivos. Ainda tenho muitos projetos a serem realizados!", completou.