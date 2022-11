Maraísa usa vestido com recortes estratégicos para noite especial

Maiara e Maraísa mostram seus looks justos e elegantes para festa em Las Vegas

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 09h51

As cantoras Maiara (34) e Maraísa (34) capricharam nas escolhas dos looks para prestigiarem uma festa em Las Vegas, nos Estados Unidos. As musas mostraram fotos com os modelitos poderosos nas redes sociais e encantaram seus fãs.

Maraísa apostou em um vestido verde justíssimo ao corpo e com direito a recortes estratégicos no quadril. Por sua vez, Maiara investiu em um vestido preto nada básico, justo ao corpo e com muito brilho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Novo amor para Maraísa?

Solteira há alguns anos, Maraísa abriu o jogo sobre a sua vida amorosa.“Eu sou tão discreta que eu não tenho ninguém. Eu já falei que a partir de agora, depois de entregar o DVD, vou me dedicar a arrumar um namorado", disse ao colunista do Metropoles, Leo Dias.

Enquanto a irmã Maiara teve diversas idas e vindas com Fernando Zor, da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, a gêmea seguiu por outro caminho. "Tô há 2 anos solteira, eu já estava solteira antes do Patroas. Eu sou a solteira mais feliz do mundo", declarou.

"Não estou exigindo nada de ninguém, não tenho ninguém”, disse bem-humorada reforçando a solteirice.