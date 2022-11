Maraisa abre jogo sobre seu status de relacionamento: "me dedicar"

Cantora Maraisa contou que deve se dedicar ao assunto após entrega de DVD

CARAS Digital Publicado em 15/11/2022, às 14h57

A cantora Maraisa, da dupla sertaneja com Maiara, abriu o coração ao falar sobre seu status de relacionamento, que segundo ela é o mesmo há dois anos.

“Eu sou tão discreta que eu não tenho ninguém. Eu já falei que a partir de agora, depois de entregar o DVD, vou me dedicar a arrumar um namorado", disse ao colunista do Metropoles, Leo Dias.

Enquanto a irmã Maiara teve diversas idas e vindas com Fernando Zor, da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, a gêmea seguiu por outro caminho. "Tô há 2 anos solteira, eu já estava solteira antes do Patroas. Eu sou a solteira mais feliz do mundo", declarou.

"Não estou exigindo nada de ninguém, não tenho ninguém”, disse bem-humorada reforçando a solteirice.

A afirmação contradiz as recentes falas de que ela e o ex-namorado e ex-BBB Bil Araujo estariam dando nova chance para o relacionamento.

Maraisa disse estar apaixonada recentemente

A cantora Maraisa afirmou recentemente o contrário."Tô apaixonada e tô sofrendo", comentou ela no Twitter. Os fãs, claro, não deixaram barato: "Você pelo menos tá apaixonada e eu que sofro sem ter ninguém". "Golpe não sofre", brincou outro.