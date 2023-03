Manu Gavassi esbanja estilo e beleza ao posar com look colorido

A cantora Manu Gavassi recebeu diversos elogios em suas redes sociais ao publicar uma série de fotos com look estiloso e colorido

Nesta quinta-feira, 30, Manu Gavassi deixou os seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram.

A cantora surgiu com um look todo colorido e estiloso posando e fazendo carão com uma maquiagem chamativa.

Com delineado colorido, a ex-BBB usava um suéter de lã todo colorido e carregava uma bolsa preta com um espelho.

“Me amei”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda da postagem contendo quatro fotos do seu look.

Os seguidores de Manu adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Amei tudo”, escreveu uma fã. Outro seguidor comentou: “Que elegância”.

“Sou apaixonado”, ainda comentou um seguidor na postagem. E outra fã reagiu às fotos escrevendo: “Perfeita”.

