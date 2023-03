Manu Gavassi dá show de estilo e beleza ao surgir com calça recortada

A cantora Manu Gavassi surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos em suas redes sociais com look estiloso

Nesta última segunda-feira, 27, Manu Gavassi deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos de seu look.

A cantora surgiu pronta para mais um show em que canta músicas de Rita Lee com um look estiloso e esbanjando beleza.

Nas fotos feitas por Alli, Manu aparecia com uma camiseta preta oversized e uma calça de renda recortada que deixava suas pernas à mostra.

Os seguidores da participante do BBB 20 adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários. “Esse look é tão lindo”, elogiou uma fã. E outro seguidor escreveu: “O look mais bonito da tour até agora”.

“Que calça linda”, comentou uma fã sobre a peça do look que caiu muito bem com a camiseta comprada em brechó. E outro seguidor escreveu: “Lindeza! Amei a calça”.

