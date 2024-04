Maisa surge com bolsa de R$ 15 mil para noitada. Veja a foto!

Maisa capricha na escolha do look e dos acessórios para se divertir em noitada durante viagem e mostra as fotos nas redes sociais

A atriz e apresentadora Maisa Silva caprichou na escolha do seu look para curtir uma noitada nesta semana. A estrela foi se divertir com os amigos em uma festa durante sua viagem para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, e mostrou os detalhes do seu modelito em novas fotos.

Em um post no Instagram, a morena surgiu com vestido dourado com transparência e brilhos e completou o visual com uma bolsa preta grifada. A bolsa dela é da grife Ferragamo e custa R$ 15.774.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza de Maisa. “Gata demais”, disse um seguidor. “Um milagre em Milagres”, brincou outro. “Você está tão linda”, escreveu mais um.

Maisa nega rumores de affair

Após os apresentadores Ana Hickmann e Edu Guedes assumirem seu namoro após anos de amizade, alguns internautas iniciaram uma campanha para o mesmo acontecer com os atores Maisa Silva e João Guilherme.Os dois, que são amigos de longa data, negaram o pedido dos fãs em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), Maisa compartilhou uma publicação onde citava ela e o filho de Leonardo como os próximos a assumirem um relacionamento. A artista, no entanto, acabou com a esperança da web de vê-los como casal no futuro.

"HAHAHAHAHAHAHA PELO AMOR DE DEUS NAAAAAAO @Joaoguiavila vamo avisar pela 35ª vez", escreveu Maisa, que ainda recebeu resposta de João Guilherme. "Recadinho especial do Shark Boy e

da Lava Girl: Sonhem, sonhem, sonhem, sonhem, sonhem sonhem…", disse o artista, citando a fantasia de Halloween que os dois combinaram em 2023.