Jojo Todynho aposta em vestido com recorte estratégico

Após bariátrica, Jojo Todynho arrasa ao usar vestido preto nada básico para jantar especial

A cantora Jojo Todynho apostou em um look estiloso para curtir um jantar de negócios na noite de domingo, 12. A estrela mostrou a foto do seu modelito no saguão de um hotel e mostrou a sua sensualidade.

A artista apostou em um vestido preto nada básico. O modelito tinha um recorte estratégico na região da barriga, decote e uma fenda na lateral.

“Básica para um jantar de negócios”, disse ela na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Amada, você está maravilhosa”, declarou um seguidor. “Gata demais”, comentou outro. “Você está belíssima”, afirmou mais um.

Vale lembrar que Jojo Todynho está em processo de emagrecimento. Ela fez a cirurgia bariátrica há poucos meses e já perdeu cerca de 26 quilos. "Não vai mudar nada na vida de ninguém, porque resultado se mostra na prática… De 145 pra 119 me faz cada vez mais ter a certeza que fiz a escolha certa e tracei o melhor caminho pra minha vida (não quero sua opinião) foque no seu objetivo, vai sem olhar pra trás", falou ela.

Jojo Todynho se irrita com críticas sobre seu corpo

A cantora Jojo Todynho rebateu os comentários sobre o seu corpo após compartilhar uma série de fotos de biquíni na praia. Irritada com as opiniões acerca de seu físico depois da cirurgia bariátrica, ela não ficou quieta e se impôs.

A funkeira e futura advogada então iniciou o vídeo falando para as pessoas se informarem sobre o procedimento no estômago e seus resultados. Por estar perdendo peso gradualmente, Jojo Todynho então disparou que se esperasse ficar com as curvas bem diferentes de uma hora para a outra, ela teria optado por lipoaspiração.

"O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", falou.

"Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião... Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode tá falando da vida de alguém, cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estresse", disparou irritada com os comentários.