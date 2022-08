Izabela Cunha ostenta abdômen sarado em jantar romântico com Luan Santana: ''Uau''

O cantor Luan Santana curtiu um jantar romântico com a noiva e o corpaço dela chamou a atenção dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 13h51

Izabela Cunha (25) e Luan Santana (31) curtiram um jantar romântico em Miami. E para deixar o momento registrado, a influenciadora compartilhou lindos registros no restaurante e chamou a atenção ao exibir o corpaço com o visual escolhido.

No primeiro clique, o casal posa em frente de uma estátua e esbanja beleza e sintonia com olhares apaixonados. "Sexy no Sexy Fish", brincou ela na legenda.

Para aproveitar a noite, a musa elegeu uma calça branca de cintura baixa e um top com detalhes de strass. A blusa curta deixou à mostra o abdômen sarado dela.

"Tá maravilhosa", disse uma seguidora; "O look impecável", declarou outra; "Um casal de bilhões", disparou uma terceira; "Que gatos", comentou mais um.

LUAN SANTANA SURGE EM MOMENTO ROMÂNTICO COM A NOIVA NA PRAIA

O cantor sertanejo Luan Santana (31) postou em suas redes sociais que está fazendo uma viagem com um clima romântico com sua noiva, Izabela Cunha (25). Nas fotos postadas pelo artistas, podemos ver que os dois estão se divertindo em uma viagem pelas praias de Miami. Na legenda, Luan escreveu: "Passamos dias lindos e ensolarados nesse hotel incrível em Miami", disse ele, agradecendo quem os recebeu na cidade do estado da Flórida, nos Estados Unidos da América.

