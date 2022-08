Luan Santana surge em clima de romance com a noiva na praia

Luan Santana e Izabela Cunha curtem dia em praia de Miami

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 22h31

Nesta sexta-feira (26), o cantor sertanejo Luan Santana (31) postou em suas redes sociais que está fazendo uma viagem com um clima romântico com sua noiva, Izabela Cunha (25). Nas fotos postadas pelo artistas, podemos ver que os dois estão se divertindo em uma viagem pelas praias de Miami.

Na legenda, Luan escreveu: "Passamos dias lindos e ensolarados nesse hotel incrível em Miami", disse ele, agradecendo quem os recebeu na cidade do estado da Flórida, nos Estados Unidos da América.

Os fãs, claro, foram à loucura com as fotos do casal. "Lindos", "Maravilhosos" e muitos outros comentários dos seguidores do cantor podem ser vistos na postagem.

Veja a postagem de Luan Santana com Izabela Cunha nas praias de Miami:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana fica de cara com tubarão em Miami

Nesta quarta-feira, 24, Luan Santana compartilhou em seu Instagram o momento em que ficou cara a cara com um tubarão em uma praia nos Estados Unidos.

O cantor e sua esposa Izabela Cunha estão de férias em Miami e aproveitando o verão americano na praia.

Em seus stories, o dono do hit Morena mostrou um tubarão sendo pescado e levado para a areia da praia em que estava. Após diversos banhistas verem o tubarão e Luan publicar um vídeo do animal, o pescador que havia capturado o tubarão devolveu-o para o mar.

Veja os stories do cantor Luan Santana quando se deparou com um tubarão nas praia de Miami, na Flórida, Estados Unidos:

Disse não!

Nesta quarta-feira, 24, a campeã do BBB 21 Juliette Freire revelou no "Quem Pode, Pod" o porquê de ter negado o convite para participar do clipe da canção Morena.

"Quando eu saí, o povo ficava ‘meu Deus, você e Luan Santana!’. Aí botaram o negócio da ‘Morena’. Eu queria ser conhecida por Juliette, não por ser a morena de Luan Santana. Eu sou morena minha, no máximo de Gilberto Gil. Eu meio que tive essa sacada. A sociedade tenta muito resumir a gente a homem. O homem às vezes nem tem culpa, mas é uma tendência que você precisa ter um macho para ser bem sucedida", contou.