Luan Santana é clicado de mãos dadas com a noiva na Europa: ''Inesquecível''

Em turnê internacional, cantor Luan Santana é clicado de mãos dadas com a noiva no aeroporto de Lisboa, Portugal

Redação Publicado em 17/08/2022, às 11h27

O cantor Luan Santana (31) deu início na sua turnê internacional. Em divulgação com o álbum Luan City, que teve as canções completas após o lançamento com a cantoraLuísa Sonza, compartilhou na manhã desta quarta-feira, 17, os primeiros registros em Lisboa, Portugal.

Nos registros, compartilhados no Instagram do artista, ele aparece de mãos dadas no aeroporto com a noiva, a estudante de moda Izabela Cunha (26).Ainda nas outras fotos, ele aparece se preparando para os shows e gravando novas músicas em um estúdio local.

"Já em terras portuguesas pra viver o inesquecível..", escreveu ele na legenda da postagem ao também compartilhar um clique coladinho com uma fã.

Apesar dos outros registros, o que chamou a atenção dos fãs, é claro, foi o do casal chegando em clima de romance: "Vocês são minha meta de relacionamento", disse uma fã. "Vocês são lindo demais", continuaram. "Vamos falar sobre a beleza da Izabela", disse uma outra admiradora.

Vale lembrar que Luan Santana pediu Izabela Cunha em casamento no final do mês passado. O cantor apresentou o show Luan City Festival em Goiânia e pessoas presentes nos bastidores do evento, confirmaram o pedido de casamento para a modelo.

Luan Santana é clicado de mãos dadas com a noiva no aeroporto de Lisboa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!