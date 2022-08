Giovanna Ewbank ostenta abdômen sarado com look dos anos 2000

LOOK DO DIA!

Giovanna Ewbank revelou o look do dia para apresentar o podcast Quem Pod, Pode e impressionou com o corpaço

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 16h06

Giovanna Ewbank (35) arrasou na escolha do seu look para apresentar o seu podcast, Quem Pode, Pod, desta terça-feira, 30. Inspirada nos anos 2000, a apresentadora impressionou os fãs ao exibir o corpaço com o visual.

Relembrando a moda da época, a loira apostou em uma calça de cintura baixa e uma camiseta amarrada, deixando o abdômen sarado à mostra. Completando o visual, ela exibiu o cabelo solto e elegeu uma bandana.

"Cristina Aguilera eres tu??? Queriaaa, mas sou só eu mesma vindo chamar a sua atenção pra lembrar que hoje tem mais um episódio do #QUEMPODEPOD as 19:00!!!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas babaram na produção de Gioh. "Que poder", "Arrasando como sempre", "Você é uma deusa", "Amando demais as produções pro podcast", dispararam eles.

