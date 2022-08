Filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso explode o fofurômetro em fotos de 'Menino Maluquinho'

A mãe Giovanna Ewbank se derreteu com fotos de Zyan com um balde na cabeça e comparou com o personagem Menino Maluquinho

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 15h10

É iti malia atrás de iti malia! Giovanna Ewbank (35) encantou os fãs da família ao compartilhar uma sequência de fotos do filho caçula, Zyan (2), imitando o personagem Menino Maluquinho.

O pequeno esbanjou fofura enquanto brincava com um balde em sua cabeça. Com uma jardineira, o herdeiro exibiu ainda mais semelhança com o desenho.

"Menino Maluquinho é você???", disparou a mamãe coruja na legenda da publicação, que derreteu o coração da web.

Os admiradores não pouparam elogios para Zyan: "Sem explicação a beleza esse menino", "Lindo igual os pais", "Que útero abençoado", "Que lindeza gente!", disseram eles.

