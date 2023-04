Fred Nicácio surge de saia em novo ensaio fotográfico e é elogiado

Ex-BBB Fred Nicácio celebra a moda agênero ao surgir com saia vermelha em nova foto nas redes sociais: 'Pela liberdade de ser'

O médico e ex-BBB Fred Nicácio (36) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 18, ao compartilhar uma nova foto com seus fãs. Desta vez, ele fez um ensaio fotográfico para celebrar a moda agênero. Para isso, ele surgiu com uma saia vermelha e camiseta regata.

Na legenda, ele comemorou a liberdade na forma de se vestir. "Moda agênero. Moda atemporal. Não existe lápis de olho para olhos de mulher, não existe esmalte para unhas de mulher, não existe calça para homem, não existe cor de menino", disse ele.

E completou: "Roupa é pra vestir e fazer você se sentir confortável dentro dela. Se não for assim, tira e coloca outra. Pela liberdade de ser como se é, e poder se expressar na arte da moda com conforto, elegância e estilo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FRED NICÁCIO 🤴🏾 (@frednicacio)

Fred Nicácio chama Amanda de 'plantona'

No Bate-Papo BBB, Fred Nicácio falou sobre Amanda e a chamou de 'plantona'. “É uma grande plantona. Mas é uma planta que está indo. A planta cresceu, criou raiz e está aí. Acho que não venenosa, mas uma planta que conseguiu ficar, não foi podada na hora que tinha que ter sido podada e, agora, está aí cheia de folhas”, completou o médico.

Em determinado momento, Nicácio questionou se a médica teve algum momento marcante no programa, já que para ele, o favoritismo de Amanda se deve ao casal fictício com Cara de Sapato. "Essa torcida dela [Amanda] pode ter influenciado na sua eliminação?", perguntou Vivian. Ele, então, respondeu: "Totalmente. Na minha eliminação e na permanência dela lá. Se for analisar o quesito jogo, a Amanda não oferece metade do que a maioria dos participantes que já foram eliminados oferecem. Me diz qual foi o grande protagonismo da Amanda? Um ato de protagonismo dela? Ninguém sabe falar. Não tem, não existe. A Amanda não tem isso", disparou ainda.