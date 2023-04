BBB 23: Eliminado, Fred Nicácio define Amanda como planta e dispara: ''Conseguiu ficar''

Após eliminação do BBB 23, médico Fred Nicácio diz que sister Amanda é a 'plantona' da casa e comenta sobre shipper com Cara de Sapato

Na noite de terça-feira, 11, Fred Nicácio deixou a casa do BBB 23 em paredão contra Bruna Griphao e Sarah Aline, com 51,14% dos votos do público. Após a eliminação, o médico participou do Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim.

No quadro “Habla Mesmo”, ao ser questionado sobre qual participante é planta na casa mais vigiada do Brasil, o médico escolheu Amanda. “É uma grande plantona. Mas é uma planta que está indo. A planta cresceu, criou raiz e está aí”, respondeu ele. Patrícia, então, relembra a primeira participação de Nicácio no Bate-Papo BBB: “Você disse na última vez que a Amanda é uma planta venenosa. Você continua com esse pensamento?”, questionou a apresentadora.

“Acho que não venenosa, mas uma planta que conseguiu ficar, não foi podada na hora que tinha que ter sido podada e, agora, está aí cheia de folhas”, completou o médico, que também afirmou que Aline Wirley ocupa a mesma categoria e cita o último Jogo da Discórdia em que escolheu dar o emoji de planta para a cantora, ex-integrante do Rouge. “Eu falei para ela isso. Ela é uma planta”, disparou o médico, que ainda apontou Larissa e Bruna Griphao como as biscoiteiras da edição.

Em determinado momento, Nicácio questionou se a médica teve algum momento marcante no programa, já que para ele, o favoritismo de Amanda se deve ao casal fictício com Cara de Sapato.

"Essa torcida dela [Amanda] pode ter influenciado na sua eliminação?", perguntou Vivian. Ele, então, respondeu: "Totalmente. Na minha eliminação e na permanência dela lá. Se for analisar o quesito jogo, a Amanda não oferece metade do que a maioria dos participantes que já foram eliminados oferecem".

"Me diz qual foi o grande protagonismo da Amanda? Um ato de protagonismo dela? Ninguém sabe falar. Não tem, não existe. A Amanda não tem isso", disparou ainda. A apresentadora rebateu: "Se perguntar pras DocShoes, elas fazem uma lista!", falou, referindo-se à torcida de Amanda e Cara de Sapato.

"Ah, fazem. Principalmente a fanfic em cima de um casal que nunca existiu, né? E eu falei isso pra ela lá dentro e ela deu risada disso porque ela também sabe que isso nunca existiu", comentou ainda o médico.

Veja Fred Nicácio falando de Amanda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por VEM ME BUSCAR HEBE (@vemebuscarhebe)

Opinião do Fred sobre os brothers #BBB23



[Maior biscoiteiro] = Larissa

[Levar pra vida] = Sarah, Domitila, Black, Marvvila e Gabriel

[Não merece ganhar] = Aline, Amanda e Bruna

[Planta] = Aline e Amanda pic.twitter.com/eCrTMYMYEG — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 12, 2023

BBB 23: Mais eliminações! Saiba como será a dinâmica da semana:

O Big Brother Brasil 23 está entrando na reta final! Em modo acelerado, a noite de terça-feira, 11, o apresentador do reality Tadeu Schmidt (48) explicou como será a dinâmica da semana na casa mais vigiada do Brasil.

Após a saída de Fred Nicácio, aconteceu mais uma Prova do Líder no confinamento. Sarah Aline foi a grande vencedora. Em seguida, teve a formação do décimo quarto paredão do programa. A líder indicou Amanda para a berlinda.

Logo depois, os participantes fizeram uma votação aberta na sala. Os dois mais votados foram Cezar Black e Aline Wirley, que foram emparedados na rodada com Amanda. Um dos três participantes deixará o reality na próxima quinta-feira, 13, quando também acontecerá uma nova Prova do Líder.

Como já havia anunciado, serão três eliminações nesta semana na casa do BBB 23. Provavelmente, na quinta-feira também deve ter uma nova formação de paredão relâmpago. Tadeu Schmidt ainda dará mais detalhes da dinâmica nos próximos dias.

