Ex de Luan Santana, Izabela Cunha esbanja estilo em noitada

Ex-noiva de Luan Santana, Izabela Cunha aposta no look preto e branco nada básico para prestigiar uma festa em São Paulo

A influenciadora digital Izabela Cunha, que é a ex-noiva do cantor Luan Santana, aproveitou uma noitada neste domingo, 16. A jovem foi fotografada com um look estiloso ao chegar em uma festa julina na cidade de São Paulo e esbanjou simpatia.

Na chegada ao evento, ela posou para os fotógrafos de plantão e ostentou o seu look fashion. A morena surgiu com um conjunto de calça branca e corselet combinando. Para completar o visual, ela colocou uma jaqueta preta e botas country na mesma cor.

Há pouco tempo, Izabela pegou os fãs de surpresa ao falar pela primeira vez sobre o fim do noivado com Luan Santana. Nos comentários de uma foto dela, uma seguidora desabafou ao reclamar que os dois ainda não assumiram o término publicamente. A fã disse: “Sacanagem, Iza, o que você e o Luan estão fazendo coma gente, fãs. Nunca falam sobre a relação de vocês, se estão solteiros ou não”.

Ao ler isso, Izabela Cunha decidiu romper o silêncio e confirmou o fim do noivado. “Não estamos mais juntos. Foi o melhor para os dois. Obrigada pelo carinho de quem torcia por nós”, afirmou.

O fim do romance deles foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que a separação aconteceu no dia 25 de maio. Izabela e Luan estavam juntos desde 2021 e anunciaram o noivado em julho de 2022.

Fotos: Araujo / AgNews

Ex-noiva de Luan Santana renova o visual após separação

Há pouco tempo atrás, Izabela Cunha passou no salão de beleza para renovar o visual para a nova fase de sua vida, após o término com Luan Santana. Na ocasião, ela contou que fez uma tonalização na cor dos fios e hidratou. “Nada como um cabelinho hidratado, tonalizado, renova a vida. Olha como está hoje”, disse ela nos stories do Instagram.

Por enquanto, Izabela não se pronunciou publicamente sobre a separação de Luan Santana. Antes do fim do romance, inclusive, eles foram alvos de rumores de que iriam se casar em Poços de Caldas, mas tudo não passou de boatos. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.