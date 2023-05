Ex-BBB Key Alves esbanja sensualidade em look para noitada

Ex-BBB Key Alves aposta em look justo e brilhante para curte evento na noite de quarta-feira, 17

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves (23) esbanjou sensualidade ao prestigiar uma festa da cantora Gabi Martins (26) na noite de quinta-feira, 18. Ela foi conferir o lançamento da nova música da amiga e caprichou na escolha do look para o evento.

A estrela surgiu com um vestido com decote ombro a ombro, recortes estratégicos e justíssimo ao corpo. O modelito valorizou as curvas impecáveis do corpo dela, que ainda posou de frente e de costas para os fotógrafos de plantão.

Recentemente, Key Alves contou sobre como anda a sua vida amorosa após o término da relação com o ex-BBB Gustavo. "Não fiquei com ninguém desde que a gente terminou e também não é do meu interesse. E não é nem por ele, eu sou assim mesmo. Quando termino algo sério levo meses para me relacionar de novo. No meu outro relacionamento, fiquei mais de um ano sem ficar com ninguém", confessou.

"Continuo sofrendo o luto do término, porque para mim foi muito intenso. Isso não é vergonha nenhuma. Eu sempre me entrego de cabeça, sou muito verdadeira com tudo. E não vai ser agora que eu vou falar que estou ótima, se não é verdade. Estou seguindo minha vida e trabalhando muito. Mas todos os dias tenho recordações, todos os dias eu lembro", desabafou.

Então, ela desabafou sobre o motivo do término. "Até hoje eu não tenho respostas sobre esse término e também não sei o motivo pelo qual ele terminou comigo. Isso ainda me machuca, ainda me faz chorar. Eu ainda tenho pensamentos sobre onde a gente errou e ainda não superei. E acho que, enquanto eu não tiver uma conclusão na minha cabeça, eu não vou conseguir ficar em paz", afirmou.

Fotos: Leo Franco / AgNews

Key Alves relembra os famosos que já 'pegou'

Em participação no podcast de Camila Loures e Lucas Guimarães, a ex-BBB Key Alves fez revelações sobre sua vida amorosa. Ela contou com quais famosos já ficou.

"Maluma é meu sonho de consumo”, falou ela sobre o cantor colombiano. “Xamã já peguei. Leo Picon já peguei. João Gomes já peguei. L7nnon, passo, é meu amigo só. Arthur Aguiar, pego. Rodrigo Mussi, já peguei. Gustavo Mioto, já peguei. Rezende, já peguei”, listou os nomes de cantores, influenciadores e ex-BBBs.