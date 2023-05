Já beijou? Ex-BBB Key Alves abre o jogo sobre vida amorosa após término com Gustavo

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves revelou se já se envolveu com outra pessoa após o fim de seu namoro com Gustavo

Key Alves (23) está solteira desde o término de seu relacionamento com Gustavo Benedeti (27). Os dois se conheceram no BBB 23, e durante o confinamento, engataram um romance.

Mas a relação chegou ao fim no início de abril, e em entrevista ao Jornal Extra, a jogadora de vôlei confessou que está fechada para balanço, pois ainda não superou o término. Além disso, a ex-BBB ainda confessou que ainda não beijou ninguém.

"Não fiquei com ninguém desde que a gente terminou e também não é do meu interesse. E não é nem por ele, eu sou assim mesmo. Quando termino algo sério levo meses para me relacionar de novo. No meu outro relacionamento, fiquei mais de um ano sem ficar com ninguém", confessou.

"Continuo sofrendo o luto do término, porque para mim foi muito intenso. Isso não é vergonha nenhuma. Eu sempre me entrego de cabeça, sou muito verdadeira com tudo. E não vai ser agora que eu vou falar que estou ótima, se não é verdade. Estou seguindo minha vida e trabalhando muito. Mas todos os dias tenho recordações, todos os dias eu lembro", desabafou.

Por fim, Key deixou claro que ainda não sabe o que motivou o fim de seu namoro com Gustavo. "Até hoje eu não tenho respostas sobre esse término e também não sei o motivo pelo qual ele terminou comigo. Isso ainda me machuca, ainda me faz chorar. Eu ainda tenho pensamentos sobre onde a gente errou e ainda não superei. E acho que, enquanto eu não tiver uma conclusão na minha cabeça, eu não vou conseguir ficar em paz", afirmou.

Key Alves se pronuncia sobre beijo de Gustavo e Fred Bruno

Em um momento muito sincero, a ex-sister Key Alves deixou uma mensagem nas redes sociais após Gustavo beijar Fred Bruno na festa que rolou na madrugada deste último sábado, 6. Vários ex-participantes do programa foram convidados para a festa.

O vídeo de um "selinho" entre os dois está circulando nas redes sociais e gerando grande repercussão. Na gravação, os dois estão no palco quando trocam um beijo. O influenciador fez o mesmo com outros convidados da festa. Ao descobrir a situação, a atleta deixou uma mensagem se mostrando decepcionada com o fazendeiro. "Surreal", comentou ela em um post em um perfil de fofoca.

