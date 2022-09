Em Londres, Bruna Marquezine recebe elogio de Kanye West durante desfile

A atriz Bruna Marquezine teria recebido um elogio do rapper Kanye West durante um desfile em Londres

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 20h13

Nesta segunda-feira, 26, Bruna Marquezine(27) compareceu a um desfile de moda em Londres onde recebeu um elogio de Kanye West (44).

Durante o desfile da grife Burberry, o ex-marido de Kim Kardashian (41) teria dito para Bruna: “Seu vestido é lindo”, de acordo com a revista Vogue Brasil.

A atriz brasileira usava um vestido preto transparente cheio de recortes sugerido pelo diretor criativo da marca responsável pelo desfile, Ricardo Tisci.

Já Kanye West apostou em um look all-black composto por uma jaqueta de couro preta e calças do mesmo material e cor.

Chique!

No último sábado, 24, Bruna marcou presença em outro desfile de moda, desta vez em Milão. Com um look bege com detalhes dourados, a atriz esbanjou beleza.

A estrela da série Maldivas se encontrou com a vice-presidente e designer chefe da grife Versace, Donatella Versace (67).