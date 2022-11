De férias, Patricia Poeta surge de top e calça em dia na praia

Patricia Poeta mostra seu look do dia para uma passeio em uma praia de Fernando de Noronha

A apresentadora Patricia Poeta (46) deixou os fãs encantados ao mostrar o seu look do dia para curtir um passeio em Fernando de Noronha. Ela escolheu o destino paradisíaco para curtir suas férias da TV enquanto o programa Encontro não está sendo exibido por causa dos jogos da Copa do Mundo do Catar.

Nesta sexta-feira, 25, a estrela surgiu só de top do biquíni estilo tomara que caia, calça laranja e lenço no cabelo enquanto visitava uma praia de águas cristalinas. “No paraíso”, disse ela na legenda.

Patricia Poeta celebra a nova fase em sua vida

A apresentadora Patricia Poeta (46) é só alegria ao comemorar a nova fase de sua vida. Em entrevista para a capa digital da Máxima, ela fez uma avaliação sobre as mudanças em sua vida no último ano, já que assumiu o comando do programa Encontro e voltou a morar em São Paulo.

“Voltei a morar em São Paulo depois de 22 anos. Assumi um programa novo, com uma equipe nova, em um prédio novo... Foi tudo bem intenso!”, disse ela, e completou com sua alegria de sair da zona de conforto. “Eu adoro isso! É o que me move”.

Ela também garantiu que está feliz da vida com o seu novo trabalho. “Fui conhecendo pessoas, que é uma coisa que eu amo. E nesse entretenimento que mistura com o jornalismo, você pode se divertir, mas, ao mesmo tempo, tem uma relevância. É uma mistura de que eu gosto bastante e nesse tipo de programa tenho tempo para isso”, declarou.