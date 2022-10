Patricia Poeta reflete sobre as mudanças em sua vida: 'Foi tudo bem intenso'

Após assumir o programa Encontro e mudar de cidade, Patricia Poeta conta sobre a nova fase de sua vida

A apresentadora Patricia Poeta (46) é só alegria ao comemorar a nova fase de sua vida. Em entrevista para a capa digital da Máxima, ela fez uma avaliação sobre as mudanças em sua vida no último ano, já que assumiu o comando do programa Encontro e voltou a morar em São Paulo.

“Voltei a morar em São Paulo depois de 22 anos. Assumi um programa novo, com uma equipe nova, em um prédio novo... Foi tudo bem intenso!”, disse ela, e completou com sua alegria de sair da zona de conforto. “Eu adoro isso! É o que me move”.

Ela também garantiu que está feliz da vida com o seu novo trabalho. “Fui conhecendo pessoas, que é uma coisa que eu amo. E nesse entretenimento que mistura com o jornalismo, você pode se divertir, mas, ao mesmo tempo, tem uma relevância. É uma mistura de que eu gosto bastante e nesse tipo de programa tenho tempo para isso”, declarou.

Por fim, ela avaliou o seu retorno aos estúdios da Globo em São Paulo, que foi onde brilhou nos anso 2000. "Estou mais madura, mais experiente, porém voltando para o mesmo lugar. Trabalhando exatamente na mesma emissora, hoje entrei no mesmo switcher – que não entrava há 22 anos; também fui ver a Ana Maria esses dias no estúdio que foi meu no SPTV, quando comecei na Globo... É uma sensação nova de voltar, mas para fazer um outro programa, em um outro momento de vida. É muito bom", afirmou.